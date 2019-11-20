مصدر عسكري يكشف هوية “الطائرة المسيرة” التي اسقطت شمال ترهونة -صور

كشف مصدر عسكري مسؤول بغرفة عمليات القيادة العامة بالمنطقة الغربية عن هوية حطام الطائرة المسيرة المعادية التي أسقطتها وسائط الدفاع الجوي شمال ترهونة.

وقال المصدر في تصريحات صحفية لـ”المرصد الليبية” أنه كان يُعتقد مبدئيًا أن تكون الطائرة المسيرة تركية الصنع، إلا أنه إتضح أنها تحمل شعار القوات الجوية الإيطالية، مشيراً إلى أن الفحص المبدئي لما تبقى من حطام الطائرة يشير إلى أنها من طراز ” بريداتور”.

كما أكد موقع إيطاليا رادار المتخصص في شؤون الدفاع ومتابعة الملاحة الجوية العسكرية في شمال أفريقيا والمتوسط تبعية الطائرة المسيرة التي أسقطتها وسائط الدفاع الجوي شمال ترهونة لسلاح الجو الإيطالي وبأن حطامها وماتبقى من محركها وأجنحتها يشير إلى أنها من طراز ” آر كيو وان – بريداتور ” .

وكان اللواء مبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالقيادة العامة أكد أن الدفاعات الجوية التابعة للواء التاسع مشاة أسقطت طائرة مسيرة ومسلحة فوق منطقة سوق الأحد شمال ترهونة فور دخولها المجال الجوي للمنطقة في مهمة معادية نحو مسرح العمليات.

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