تفاصيل لقاء السفير الألماني مع عدد من أعضاء مجلس النواب بطبرق

التقى عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، مع السفير الألماني لدي ليبيا أوليفر أوفتش والوفد المرافق له، لبحث آخر مستجدات الشأن الليبي.

وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس النواب، أنه تم خلال اللقاء الذي عقد بطبرق، مناقشة دور القوات المسلحة في القضاء على الارهاب في العاصمة طرابلس، وفرض الأمن والاستقرار في الدولة الليبية، بالإضافة إلى التطرق لملف الهجرة غير الشرعية.

وفيما يخص مؤتمر برلين، قال رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، أن سفير ألمانيا أوضح أن المؤتمر سيكون للدول الفاعلة والتي سيتم الجلوس معها لحل الأزمة في ليبيا، بعد ذلك سيتم الجلوس مع الليبيين، لافتا إلى ضرورة أن يكون الحل ليبي ليبي.

وأضاف العقوري، بأنه تم ايضاح بعض المفاهيم الخاطئة لدي السفير فيما يخص قانون الاستفتاء وقانون الانتخابات.

من جهته ذكر رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية عبدالهادي الصغير، أن السفير أكد على أن مجلس النواب الشرعي والوحيد هو المجلس المنعقد بمدينة طبرق، مضيفا بأنهم أوضحوا للسفير الدور الذي تقوم به القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب وأهمية تحرير العاصمة طرابلس لاستقرار الدولة الليبية.كما أشار رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية، بأنه تم الحديث عن مؤتمر برلين حيث اوضح السفير الألماني، للنواب بأن مؤتمر برلين هو مشروع الأمم المتحدة وأنه محطة مهمة للسلم في ليبيا.

وعقب اللقاء قال سفير المانيا لدي ليبيا أوليفر أوفتش، إنه تحاور مع أعضاء المجلس بخصوص الوضع الحالي في ليبيا حيث استمع لآراء اعضاء مجلس النواب، وذكر بأنه قدم ايضاحات الأعضاء بخصوص مؤتمر برلين وأن ألمانيا تدعم السلام في ليبيا، مشيرا إلى أن مؤتمر برلين متابعة لما اقترحه مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة.

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