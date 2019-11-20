السفير الألماني يكشف آخر مستجدات “مؤتمر برلين”

قال السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفيتشا، مؤتمر برلين غايته جمع الأطراف الدولية الفاعلة في ليبيا لوضع خطة واحدة موحدة لمساعدة ليبيا وتوحيد اتجاهات الفاعلين الدوليين.

وأضاف السفير، في المؤتمر الصحفي بمقر بلدية طبرق، الأربعاء، في رده على سؤال حول مخرجات مؤتمر برلين وما إذا تم التوصل إليها، أن التحضير للمؤتمر مستمر مع الأطراف الفاعلة وهذا التواصل هو ما سيحدد انعقاد المؤتمر من عدمه، وهل سوف يتفق الفاعلون على وقف الحرب أم لا ووقف التسليح أم لا، وهذه الأهداف هي من يسعى لها منظمو المؤتمر.

يشار إلى أن السفير الألماني وصل اليوم إلى بلدية طبرق في زيارة التقى خلالها أعضاء مجلس النواب، بحضور النائب يوسف العقوري رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان، للاستماع إلى آرائهم حول مؤتمر برلين.

وتوجه السفير عقب ذلك إلى مقر بلدية طبرق، واجتمع مع المجلس البلدي لبحث سُبل فتح مجالات شراكة مع بلديات ومؤسسات ألمانية في مجالات الحكم المحلي والحكومة الرشيدة والصحة كاستخراج تأشيرات علاج للمرضى والتعليم الجامعي والمنح الدراسية.

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