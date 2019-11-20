قذائف عشوائية تسقط على منازل في عين زارة

نشر مركز الطب الميداني والدعم صورا تظهر تضرر عدد من مساكن المواطنين نتيجة سقوط عدة قذائف عشوائية بالقرب من منتزه “هابي لاند” بمنطقة عين زارة جنوب طرابلس اليوم الأربعاء.

وقال المركز بصفحته في “فيسبوك”، إن القذائف تسببت بإصابات لبعض المواطنين الدين قدمت لهم الإسعافات الأولية من قبل الفريق الطبي بالمستشفى الميداني عين زارة التابع لمركز الطب الميداني والدعم، مشيرا إلى نقلهم للمصحات لتلقي العلاج.

يذكر أن مصنعا في منطقة وادي الربيع تعرض الاثنين إلى قصف جوي تسبب في مقتل 7 أشخاص، اثنين ليبيين و5 من العمالة الأجنبية، كما تسبب في إصابة 15 شخصا من العمالة الأجنبية تراوحت إصاباتهم بين المتوسطة والخطيرة.

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