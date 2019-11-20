موقع متخصص في شؤون الرصد : الطائرة المسيرة التي أسقطت شمال ترهونة “إيطالية”

أخبار ليبيا24- متابعات

أكدت مصادر مختلفة أن الطائرة التي تم إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية التابعة للقوات المسلحة اليوم الأربعاء شمال ترهونة تعود لسلاح الجو الإيطالي.

وذكر موقع “إيطاليا ميليتري رادار” المتخصص في شؤون الدفاع ومتابعة الملاحة الجوية العسكرية في شمال أفريقيا والمتوسط أن الطائرة التي أسقطت صباح اليوم تعود تبعيتها لسلاح الجو الإيطالي.

وأضاف الموقع عبر تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن حطام الطائرة وماتبقى من محركها وأجنحتها يشير إلى أنها من طراز “آر كيو وان – بريداتور”.

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