احتفالية في طرابلس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل‎

احتضن فندق باب البحر اليوم الاربعاء بطرابلس احتفالية ، بمناسبة احياء اليوم العالمي لحقوق الطفل تحت شعار ” أنا طفل وعندي حقوق ” ونظم الاحتفالية عدد من المنظمات المعنية بحقوق الطفل والطفولة برعاية مفوضية المجتمع المدني وبحضور رئيس وأعضاء قسم حماية الطفل والأسرة بمديرية أمن طرابلس.

وألقيت خلال الاحتفالية التي حضرها أساتذة من مفوضية ومنظمات المجتمع المدني ولفيف من المهتمين بهذا الشأن عدة كلمات بهذه بالمناسبة عن الطفل وواجباته وحقوقه والذكرى الـ30 لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل واليوم العالمي للطفل.

كما شاركت الطفولة بإلقاء كلمة في عيدهم طالبوا فيها بالسلام والحث عن توفير الأمن والسلام .

وتخلل الاحتفالية عروض مرئية عن حقوق الطفل وواجباته في ليبيا.

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