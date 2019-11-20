وفد من إدارة مطار بنينا يجتمع مع مصلحة المطارات

اجتمع وفد من إدارة مطار بنينا الدولي، أمس، مع رئيس مصلحة المطارات، وأعضاء اللجنة المشكلة لرفع حالة الاعتصام بالمطار، وذلك في مقر المصلحة بمدينة البيضاء.

ووفق المصلحة، فقد تم خلال الاجتماع توضيح كل الأمور والقرارات الصادرة من رئاسة الوزراء بشأن تخصيص مبالغ لمطار بنينا الدولي، وتم الاتفاق على متابعة كافة الإجراءات التي ستحال من المطار إلى المصلحة أولا بأول، وتشكيل لجنة لمناقشة مدير منفذ مطار بنينا، ووضع حلول للمشكلة القائمة بين إدارة المطار ومدير المنفذ.

وأوضحت المصلحة أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا لزيارة اللجنة المشكلة من قبل المصلحة، لرفع حالة الاعتصام بمطار بنينا الدولي.

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