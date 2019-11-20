القصف استهدف مخازن ذخيرة..محمود الورفلي: هناك “خونة” في مصراتة يعطون الإحداثيات

أخبار ليبيا24

أبدى عضو المؤتمر الوطني العام – المنتهية ولايته – عن حزب العدالة والبناء محمود عبدالعزيز الورفلي استغرابه من إمكانية سلاح الجو الليبي من استهداف مخازن ذخيرة في مصراتة قائلا :”إنه أمر خطير”.

وأضاف الورفلي خلال مداخلة على قناة التناصح التابعة لتيار الإسلام السياسي أن صور تسجيل الاعتداء على منطقة الرويسات في مصراتة خرجت في وسائل الإعلام المؤيدة لعملية الكرامة والقوات المسلحة بعد 6 دقائق فقط من الغارة.

وأوضح عضو المؤتمر الوطني العام – المنتهية ولايته – أن هذا الأمر يعني أن من أعطى الإحداثيات وصور الغارة جهز نفسه وينتظرها، وهو موجود بالقرب من مكان القصف.

وتابع بالقول :”كنت اليوم أتوقع أن تخرج مظاهرات مليونية في الزاوية وطرابلس وغريان ومصراتة للتنديد بهذه الغارة لكن للأسف الشديد لم يحدث هذا الشيء ما يعني أن التعبئة لدينا معدومة”.

واعتراف الورفلي أن ماتم قصفه من قبل طائرات سلاح الجو التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة في مدينة مصراتة مخازن ذخيرة مناقض لما أعلن عنه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إذا أكد أن القصف استهدف المخازن الرئيسية لجهاز تطوير المراكز الإدارية.

وأضاف المجلس الرئاسي في بيان له أن هذا العمل الإرهابي يضاف إلى سلسلة من الاعتداءات الإرهابية على المطارات والمستشفيات والمدارس والمقار الحكومية والممتلكات العامة والخاصة.

وطالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن تتحمل مسؤولياتها في دعوة مجلس الأمن الدولي لتفعيل قراراته واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه ما قال إنها قوات “خليفة حفتر”.

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