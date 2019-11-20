عدد من النواب يبحثون مع السفير الألماني مستجدات الملف الليبي

بحث عدد من أعضاء مجلس النواب مع سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتش، والوفد المرافق له، آخر مستجدات الشأن الليبي، وذلك خلال لقاء اليوم في مدينة طبرق.

وقال رئيس لجنة الخارجية بالمجلس، يوسف العقوري، إن اللقاء تطرق إلى عدد من الموضوعات المهمة، منها دور القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب بمدينة طرابلس، وفرض الأمن والاستقرار.

وفيما يخص مؤتمر برلين، قال العقوري إن سفير ألمانيا أوضح أن المؤتمر سيضم الدول الفاعلة لبحث حل للأزمة الليبية، وبعدها يتم الجلوس مع الليبيين، مؤكدا على ضرورة أن يكون الحل ليبيا ليبيا.

وأضاف العقوري أنه تم إيضاح بعض المفاهيم الخاطئة لدى السفير الألماني، فيما يخص قانون الاستفتاء، وقانون الانتخابات.

من جانبه أكد أوفيتش أن ألمانيا تدعم السلام في ليبيا، وأن مؤتمر برلين يعد متابعة لما اقترحه مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا.

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