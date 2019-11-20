ألمانيا تجس نبض المنطقة الشرقة بشأن “مؤتمر برلين”

بحث عدد من أعضاء مجلس النواب بمدينة طبرق في اجتماع مع السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفيتشا والوفد المرافق له، آخر مستجدات الشأن الليبي، وفرض الأمن والاستقرار في ليبيا، إضافة إلى الهجرة غير القانونية.

وقال رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، إن اللقاء تناول مواضيع هامة منها دور الجيش الوطني في “القضاء على الإرهاب في مدينة طرابلس وفرض الأمن والاستقرار”.

وبشأن “مؤتمر برلين”، ذكر العقوري أن السفير الألماني أوضح أنه سيكون للدول الفاعلة والتي سيتم الجلوس معها لحل الأزمة في ليبيا، وبعد ذلك سيتم الجلوس مع الليبيين، لافتا إلى ضرورة أن يكون الحل ليبيا ليبيا .

ونقل رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية عبدالهادي الصغير عن السفير تأكيده على أن مجلس النواب الشرعي والوحيد هو المجلس المنعقد بمدينة طبرق .

يشار إلى أن السفير الألماني وصل صباح الأربعاء الى مدينة طبرق في زيارة التقى خلالها بأبرز الجهات الرسمية في المدينة.

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