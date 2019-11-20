فتح فصل جديد للقوات الجوية بالكلية العسكرية

قام رئيس أركان القوات الجوية الفريق صقر الجروشي،اليوم الأربعاء ،بزيارة ميدانيه للكليه العسكريه ،رفقة امر التدريب بالقوات المسلحه و امر الكليه العسكريه توكره للإطلاع على مستجدات انشاء فصل للقوات الجوية بالكلية العسكرية.

و تضمنت الزياره توقيع محضر انشاء وتوفير كل المستلزمات اللازمه لبدء العمل والدراسه للطلاب ،كما قام الفريق الجروشي بجوله داخل الكليه.وقال الجروشي ان “سلاح الجو هي أجنحة الشعب ضد الظلم والجماعات الإرهابيه وأنهم دائما جاهزون لنداء الوطن أينما كان” ،مؤكدا حرص القيادة العام على تطوير سلاح الجو الليبي و ذلك لما قدمه في معركة الكرامه.

كما أشاد الجروشي بالجهود المبذوله من قبل رئيس الأركان الفريق عبدالرازق الناظوري لتوفير كافه الاحتياجات للطلبه وحرص القائد العام على تطوير المؤسسه العسكريه .

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