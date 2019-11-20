شرقي يحذر من استخدام الإرهابيين للطائرات المسيرة

قال مفوض الأمن والسلم بالاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، إن الإرهاب بدأ يستعمل الطائرات من دون طيار في هجماته ضد الجيوش والسكان، محذرا من مساعي الشبكات الإرهابية للتزود بالأسلحة الأكثر تطورا، خاصة القادمة من ليبيا.

وأضاف شرقي في كلمة ألقاها في الاجتماع الـ13 لنقاط الارتكاز التي ينظمها المركز الأفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب، والملتئم بالجزائر العاصمة، أضاف أنه يجب تكييف وتحسين طرق المكافحة في ظل الإستراتيجيات الجديدة التي تنتهجها الشبكات المسلحة، مشيرا إلى أن ثلث الأسلحة الأكثر تطورا التي بحوزة الإرهابيين في أفريقيا مصدرها ليبيا.

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