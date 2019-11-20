وزير صحة المؤقتة يلتقي الممثل المحلي للهيئة الطبية الدولية

التقى وزير الصحة، سعد عقوب، اليوم في مقر ديوان الوزارة بمدينة البيضاء، الممثل المحلي للهيئة الطبية الدولية، عبدالمنعم الدينالي، رفقة اختصاصية صندوق الأمم المتحدة للسكان، مريم السلطني.

ووفق الوزارة، فقد تناول اللقاء الأوضاع الصحية في البلاد، وعددا من القضايا المتعلقة بالقطاع الصحي الليبي، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك من خلال زيادة الدعم والمساندة، ودعم برامج التدريب، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، لضمان تحسين الإجراءات المتخذة، ومواجهة التحديات الصحية العامة في ليبيا.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة آلية النهوض بالرعاية الصحية الأولية بالبلديات، وفقا لاستراتيجية وزارة الصحة بالخصوص.

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