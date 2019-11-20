ورشة عمل تدريبية للتعريف بقانون المحاماة في سبها

أقيمت بمدينة سبها، اليوم الأربعاء، ورشة عمل تدريبية بعنوان «المحامي الناجح» تحت إشرف منظمة «خطوة بخطوة للقانون وحقوق الإنسان» بمقر مؤسسة رؤية للتدريب.

وقال مدرب الدورة صالح حتيته لـ«بوابة الوسط» إن الدورة تستمر لمدة خمسة أيام سيتلقى خلالها المتدربون مواد نظرية وعملية للتعريف بمهنة المحاماة والأساسيات الضرورية للمحامين والتعريف بالقانون رقم (3) لسنة 2014 حول المحاماة ودورها في تحقيق العدالة.

وقالت المتدربة مودة صالح لـ«بوابة الوسط» إن سبب مشاركتها في الدورة التدريبية هو التعرف إلى جميع النواحي العملية والعلمية لمهنة المحاماة، ورغبتها في التطور، مشيرة إلى أنها لم يسبق لها تلقي أي تدريبات لتنمية القدرات.

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