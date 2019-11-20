وزير الصحة بالمؤقتة يتابع سير عمل مركز الكلى بنغازي وطبي سبها

بحث وزير الصحة، سعد عقوب، اليوم، مع مدير عام مركز خدمات الكلى بنغازي، وسام الدرسي، سير العمل بالمركز، وآلية تنفيذ النهج الاستراتيجي لوزارة الصحة في توطين العلاج بالداخل في مجال زراعة الكلى، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر ديوان الوزارة بمدينة البيضاء.

الاجتماع تناول أيضا تطبيق المرجعية العلمية باعتماد مركز الكلى بنغازي كمركز مرجعي بالمنطقة الشرقية، وبلورة مشروع متكامل في توطين الخدمة وتقريبها وفقا للنظام الصحي، إضافة إلى الاستمرار في ورش العمل المتعلقة به، تبعا لاستراتيجية وزارة الصحة الرامية إلى توطين العلاج بالداخل.

وفي السياق بحث عقوب مع مدير مركز سبها الطبي، عبدالرحمن عريش، سير العمل بالمركز، وسبل تقديم الدعم وحصول المواطنين على الرعاية الصحية الأولية داخل البلدية، والمشاكل التي يعاني منها المركز، وسبل حلها.

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