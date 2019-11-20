الصديق الكبير يعلق لأول مرة بشأن انهيار اسعار الصرف وموقف المصرف المركزي -فيديو

علق محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لأول مرة على انهيار اسعار الصرف والعملات الاجنبية في السوق السوداء وموقف المصرف المركزي من هذه الامر.

وقال الصديق الكبير أن المصرف المركزي يتابع السعر الموازي وكسره لحاجز الـ4 دينار وتراجعه إلى 3.80 و3.85 ( السعر الذي وصل له الدولار في تعاملات الثلاثاء).

وأشار الكبير إلى أن المصرف المركزي سيتدخل في الوقت المناسب لإتخاذ القرار المناسب.

وأضاف الكبير أن الخطوات التي اتخذها المصرف المركزي مع المجلس الرئاسي تمضي في الطريق الصحيح، منوهاً إلى أن تراجع الدولار إلى ما دون الـ4 دينار كان متوقعاً حسب الدراسة التابعة للمصرف وأن المركزي مستمر في اجراءاته.

وكان مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد الأجنبي مختار الطويل قد نفى تحديد سعر صرف جديد للدولار في المصرف المركزي، وأن المصرف لن يقوم بتغيير سعر الصرف إلى قيمة 2.90 دنانير للدولار ابتداء من ديسمبر المقبل، نافياً أي تغييرات في سعر الصرف الرسمي.

ونوه الطويل إلى أن عملية بيع النقد الأجنبي تسير بشكلها الطبيعي في المصرف المركزي، مشدداً على أن صدور بعض الشائعات يعود لإحداث ربكة في المشهد العام، مبيناً أن تجار العملة في السوق السوداء قد يقفون وراء مثل هذه الشائعات لتحقيق أرباح ومكاسب شخصية.

وبعد سريان شائعات بشأن تغيير سعر الصرف وصرف منحة أرباب الاسر تعرضت اسعار العملات لانهيار ملحوظ خلال الأيام الماضية ليكسر حاجز الـ4 دينار لأول مرة منذ العام 2016.

خاص: الخطوات التي اتخذناها مع الرئاسي بشأن تحديد سعر الصرف تسير في الطريق الصحيح#الصديق_الكبير #سعر_الصرف تابعونا على يوتيوب: bit.ly/TabadulChannel Posted by ‎Tabadul channel قناة تبادل‎ on Wednesday, November 20, 2019

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