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ليبيات يشاركن بورشة في تونس حول تكافؤ الفرص

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيمت في العاصمة التونسية ورشة عمل حول آليات رصد ومتابعة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، بمشاركة عدد من النساء الليبيات يعملن في بلديات مختلفة.

وتناولت ورشة العمل آليات رصد ومتابعة مراعاة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في النصوص القانونية والسياسات العمومية.

ومثلت الورشة المنعقدة جانبا عمليا لترسيخ مفاهيم محددة تتمحور حول إبراز دور المرأة في البلديات وتعزيز مشاركتها.

وتأتي هذه الورشة في إطار أشغال اللجنة الوطنية لدعم المساواة بين النساء والرجال في إدارة الشأن المحلي، تحديا كبيرا بالنظر إلى خصوصية المجتمع الليبي ويستوجب عملا وصبرا، فالنتائج قد تتأخر وقد لا ترى في القريب العاجل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • هؤلاء لسن بليبيات – وهم تونسيات هاربات من ليبيا – يجب ابلاغ الخارجية الليبية بعدم الخلط بين الأحداث التي تجري في ليبيا وما يجري في تونس …!!!!

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