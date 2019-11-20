القيادة العامة: مؤتمر برلين يجب أن يخرج بتوصيف للإرهابيين والداعمين لهم

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم، أنه لا مجال لنجاح أي عملية سياسية، ما لم يتم القضاء على المجموعات الإرهابية، ونزع السلاح من المليشيات، التي تشكل عائقا أمام العملية السياسية، وبناء الدولة.

مضيفة في بيان حول موقفها من مؤتمر برلين، أن المجلس الرئاسي عجز عن فرض هيبة الدولة بإقرار من وزير داخليته.

وأكدت القيادة العامة أنه من الضروري أن يخرج مؤتمر برلين بتوصيف للمجموعات الإرهابية والأطراف الداعمة لها، وهو ما يتطلب مراعاة قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بالأطراف الداعمة لها، وتمييز المليشيات الإجرامية التي لا تحمل فكرا متطرفا عن المجموعات الإرهابية، مشيرة إلى ضرورة القضاء على الأولى وتفكيك الثانية ونزع سلاحها وهو من مسؤوليات القوات المسلحة الليبية.

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