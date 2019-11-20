مجلس أعيان ترهونة لـ إيطاليا: لستم محظوظين معنا فطائرتكم سقطت في موقع هزيمتكم بمعركة الشقيقة

ليبيا – أصدر مجلس مشائخ وأعيان قبائل ترهونة اليوم الأربعاء بيان بشأن إسقاط طائرة إيطالية مسيرة بمنطقة سوق الأحد الواقعة شمال غرب مركز المدينة والتي تبعد عن ساحل المتوسط بـ 35 كيلو متر.

قبائل ترهونة أكدوا لإيطاليا في بيانهم الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن حركة الجهاد الليبي لازالت مستمرة، وأنهم يدعمون معركة القوات المسلحة في طرابلس لتأمين البلاد ونزع سلاح المليشيات ، والقضاء على الارهابيين بالكامل.

هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية أن الطائرة المسيرة ( طراز بريداتور ) التابعة لسلاح الجو الإيطالي والتي أُعلن اليوم عن إسقاطها فوق الجبال الشمالية لترهونة كانت تعمل ضمن مهمة ” البحر الآمن ” أو مايُعرف بالإيطالية بمهمة ” ماري سيكورو ” .

وفي ما يلي نص البيان :

إن إيطاليا الفاشية ليست محظوظة مع قبائل ترهونة المجاهدة ،وليست محظوظة مع جبال ترهونة ووديانها فالتاريخ سجل أكبر هزيمة للطليان في معركة الشقيقة التاريخية، التي وقعت في ذات المكان تقريبيا الذي سقطت فيه طائرتهم بعد مائة عام ونيف .

وهنا نذكر إيطاليا وأذنابها بأن حركة الجهاد الليبي لازالت مستمرة حتى نستعيد وطننا الذي استبحتموه بفعل حكومة عاجزة وعميلة، ودعمكم اللامحدود للمليشيات والمجموعات المؤدلجة.

إن معركتنا اليوم هي معركة كل القبائل الليبية الشريفة التي تساند وتؤازر جيشها والقيادة العامة.. فنحن عاقدين العزم على دعم جيشنا في استكمال مهمته في تأمين البلاد ونزع سلاح المليشيات ، والقضاء على الارهابيين بالكامل.

وعلى إيطاليا وغيرها من الدول الداعمة للمليشيات ولاستمرار حالة الفساد والإجرام والإرهاب في ليبيا.

أن تدرك أن البقاء في ليبيا للقبائل الليبية الشريفة ولا صوت يعلو على صوتها .. وأن الحشد المليشياوي كله إلى زوال.

واليوم بعد أن عجزوا عن مقارعة الرجال في الميدان بدأوا في ضرب حصار جائر على ترهونة من خلال إيقاف حركة التجارة في الطريق الساحلي إلى ترهونة ناهيكم عن حملات الخطف على الهوية كل هذا لن يغير من موقف قبائل ترهونة قيد شبر.

وعلى جيشنا أن يثأر لأهله في ترهونة ويتجه إلى السيطرة على الطريق الساحلي بالكامل.

تحية لرجال القوات المسلحة العربية الليبية وللقوى المساندة لهم.

وما النصر إلا من عند.

مجلس مشايخ ترهونة

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