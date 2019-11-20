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حقيقة لقاحات الإنفلونزا الرديئة في بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى المدير التنفيذي للحملة الوطنية للتطعيمات في مدينة بنغازي رمضان الفيتوري صحة ما تداوله بعض المواطنين مؤخرا بشأن استيراد لقاحات ضد الإنفلونزا بجودة رديئة.

وأكد الفيتوري أن لقاح الإنفلونزا مستورد من أجود الأنواع، إذ صنعته شركات فرنسية معتمدة من منظمة الصحة العالمية والدولة الليبية وفقا للمعايير الصحية.

وفي أكتوبر الماضي، انطلقت الحملة الوطنية للتطعيمات، بمختلف العيادات والمراكز الصحية في مدينة بنغازي وتتضمن الطعم الواقي من شلل الأطفال، والطعم الواقي من الحصبة والحميراء والنكاف، والطعم الواقي من الإنفلونزا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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