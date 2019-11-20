حقيقة لقاحات الإنفلونزا الرديئة في بنغازي

نفى المدير التنفيذي للحملة الوطنية للتطعيمات في مدينة بنغازي رمضان الفيتوري صحة ما تداوله بعض المواطنين مؤخرا بشأن استيراد لقاحات ضد الإنفلونزا بجودة رديئة.

وأكد الفيتوري أن لقاح الإنفلونزا مستورد من أجود الأنواع، إذ صنعته شركات فرنسية معتمدة من منظمة الصحة العالمية والدولة الليبية وفقا للمعايير الصحية.

وفي أكتوبر الماضي، انطلقت الحملة الوطنية للتطعيمات، بمختلف العيادات والمراكز الصحية في مدينة بنغازي وتتضمن الطعم الواقي من شلل الأطفال، والطعم الواقي من الحصبة والحميراء والنكاف، والطعم الواقي من الإنفلونزا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية