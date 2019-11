أول تعليق إيطالي رسمي على إسقاط طائرة مسيرة بسماء ترهونة

علقت وزارة الدفاع الايطالية على أنباء اسقاط طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي والتي أسقطتها وسائط الدفاع الجوي شمال ترهونة.

وقالت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان رسمي صادر عنها ونشرته على حسابها الرسمي في موقع تويتر، أن الطائرة المسيرة ( طراز بريداتور ) التابعة لسلاح الجو الإيطالي والتي أُعلن اليوم عن إسقاطها فوق الجبال الشمالية لترهونة كانت تعمل ضمن مهمة “البحر الآمن” أو ما يُعرف بالإيطالية بمهمة “ماري سيكورو”.

واضاف البيان أنها فُقد الإتصال بطائرة بدون طيار فوق الأراضي الليبية وأنها علمت لاحقاً بتحطم الطائرة، مشيرةً إلى أنها ستقوم بالتحقيق في أسباب الحادث.

وفيما يلي نص البيان باللغة الإيطالية:

Oggi è precipitato sul territorio libico un #Predator, velivolo a pilotaggio remoto dell' #AeronauticaMilitare che stava svolgendo una missione a supporto dell'operazione Mare Sicuro. Sono in corso approfondimenti per accertare le cause dell'evento#UnaForzaperilPaese pic.twitter.com/WBMyvH1a0z

— Forze Armate StatoMaggioreDifesa (@SM_Difesa) November 20, 2019