قنونو : الطائرة المسيرة التي سقطت قرب ترهونة تابعة لقوات حفتر

ليبيا – أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية تبعية طائرة ” بريداتور ” التي أُسقطت اليوم شمال ترهونة اليوم بنيران دفاعات القوات المسلحة للقوات الجوية الإيطالية .

Oggi è precipitato sul territorio libico un #Predator, velivolo a pilotaggio remoto dell' #AeronauticaMilitare che stava svolgendo una missione a supporto dell'operazione Mare Sicuro. Sono in corso approfondimenti per accertare le cause dell'evento#UnaForzaperilPaese pic.twitter.com/WBMyvH1a0z — Forze Armate StatoMaggioreDifesa (@SM_Difesa) November 20, 2019

وأكدت الوزارة في بيان لها ترجمته وتابعته المرصد أن القاعدة الجوية المشغلة للطائرة قد فقدت الإتصال بها قبل أن يتضح بأنها تحطمت قرب مدينة ترهونة .

وفي ذات السياق ، أعلن ” المتحدث العسكري ” باسم المجلس الرئاسي محمد قنونو أن الطائرة تابعة لما أسماها ” قوات حفتر خلال محاولتها استهداف طرابلس ” وذلك من خلال تصريح لشبكة الرائد إحدى الأذرع الإعلامية لحزب العدالة والبناء قبل أن تنسف روما صحة هذه الرواية .

وليس ببعيد عن هذه الرواية ، خرجت أيضاً المجموعة التي تطلق على نفسها ” قوة حماية ترهونة ” المتمركزة في طرابلس أن الطائرة التي سقطت في سوق الأحد شمال ترهونة تتبع ” قوات حفتر ” وجاء ذلك على لسان المتحدث باسمها يوسف المعمري من خلال ذات الشبكة الإعلامية الإخوانية .

وقد لاقت واقعة إسقاط الطائرة المسيرة تفاعلاً واسعًا عبر الصحافة الإيطالية من ميلانو إلى روما وقالت صحيفة التيبمو أن الطائرة الايطالية كانت في مهمة تجسس فيما قالت وكالة نوڤا أن حكومة السراج رفضت التعليق ، بينما نقلت وكالة آكي عن مصدر عسكري قوله أن الفريق المشغل للطائرة شاهد أضواء وعلامات تحذير على الشاشة ثم فقد الإتصال بها.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة أن ” الطائرة الإيطالية المسيرة التي أسقطناها اليوم كانت متجهة إلى مدينة ترهونة وتعاملنا معها كهدف إرهابي وننتظر توضيح واضح من إيطاليا عن سبب تواجدها فوق مسرح عملياتنا ” . وفي مؤتمر صحفي على لسان المتحدث الرسمي لواء أحمد المسماري .

المرصد – خاص

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