في بيان حول مؤتمر برلين.. قيادة الجيش: السراج يقود خليطًا من المجموعات الإرهابية والمليشيات المسلحة

أخبار ليبيا24

قالت القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها أمميًا تقود خليطًا من المجموعات الإرهابية والميلشيات المسلحة، التي فرضت نفسها بقوة السلاح والتي ليس من المتصور إن تحارب أو تفكك نفسها.

وأضافت، في بيان حول مؤتمر برلين، أن نجاح أي عملية سياسية يتوقف على القضاء على المجموعات الإرهابية وتفكيك المليشيات الإجرامية ونزع سلاحها.

وأكدت القيادة، أن المجموعات الإرهابية والمليشيات المسلحة تشكلان عائقًا إمام قيام الدولة والحل السياسي وإيجاد سلطة في طرابلس تمتلك إرادة سياسية لها أرضية دستورية.

كما أكدت، أنها ماضية قُدمًا في طريق تحرير طرابلس من المجموعات الإرهابية والميلشيات الإجرامية، وذلك بهدف تمهيد المناخ المناسب لعملية سياسية آمنة تُبنى على أساس ديمقراطي وذات أرضية دستورية لا تُقصي أحدًا ويحتكم فيها الجميع للقانون والدستور.

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