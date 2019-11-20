أبرز تصريحات الناطق الرسمي بـإسم الجيش الوطني في المؤتمر الصحفي اليوم

فيما يلي ابرز تصريحات الناطق باسم القياد العامة للجيش الوطني الليبي اللواء احمد المسماري، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده في مدينة بنغازي مساء اليوم الاربعاء حول أخر المستجدات:

ــ المسماري: لأول مرة القوات المسلحة تستخدم الطيران العمودي بشكل مكثف لدعم العمليات العسكرية في طرابلس.

ــ المسماري: الأيام القادمة ستشهد استخدام عمليات أوسع للطيران العمودي في طرابلس.

ــ المسماري: هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية في مطار معيتيقة بعد إقلاعها من مطار مصراتة

ــ المسماري: التحقق لازال جاريًا لمعرفة مهمة الطائرة وأسباب هبوطها في معيتيقة.

ــ المسماري: القوات المسلحة أسقطت طائرة إيطالية فوق ترهونة بواسطة صاروخ أرض-جو.

ــ المسماري: لازلنا ننتظر تصريح ثابت من إيطاليا عن أسباب تحليق هذه الطائرة فوق الأراضي الليبية وفي منطقة حظر جوي.

ــ المسماري: الطائرة الإيطالية كانت تحلق في سماء ترهونة التي تعتبر نقطة مهمة للقوات المسلحة.

ــ المسماري: كنّا قد كررنا أكثر من مرة أن المنطقة الممتدة من سرت وحتى زوارة هي منطقة عمليات عسكرية في الجو والبحر والأرض.

ــ المسماري: تحليق طائرة عسكرية أجنبية فوق ترهونة هو خرق جوي لسيادة ليبيا.

ــ المسماري: القوات المسلحة استطاعت القضاء على التنظيمات الإرهابية في بنغازي و درنة وغيرها من المناطق.

ــ المسماري: فلول التنظيمات الإرهابية تقاتل الآن في طرابلس.

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