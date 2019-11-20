ضمن عملية “البحر الآمن”..هيئة الأركان العامة للدفاع الإيطالية تعلن تحطم طائرة في ليبيا

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلنت رئاسة الأركان العامة للدفاع الإيطالية أن طائرة إيطالية عسكرية بدون طيار كانت تقوم بمهمة لدعم عملية “البحر الآمن” تحطمت اليوم في ليبيا.

وأوضحت رئاسة الأركان في بيان لها اليوم أن الاتصال بطائرة بدون طيار تابعة للقوات الجوية الإيطالية فقد اليوم في الأراضي الليبية.

ووفقًا لبيان الدفاع، فإن الطائرة التي كانت تعمل ضمن عملية البحر الآمن «مار سيكورو» كانت تقوم بمهامها بالتنسيق مع السلطات الليبية، مشيرة إلى أنه تجري الآن تحقيقات إضافية للتأكد من أسباب الحادث.

عملية “البحر الآمن”

العملية المسماة “البحر الآمن” تتعلق بمنطقة وسط البحر المتوسط ، حيث يوجد مركز ثقل في المياه القريبة من ليبيا.

ومن مهام العملية «الكثيرة» وفقاً لوزارة الدفاع ؛ حماية خطوط الاتصالات لضمان بيئة آمنة لحركة الملاحة البحرية التجارية ، و حماية مركبات خفر السواحل العاملة في أنشطة البحث و الإنقاذ أو ما يُعرف بـ «سار – SAR » ، وتهدف العملية أيضًا إلى الكشف عن نشاط المنظمات الإجرامية التي تنخرط في الاتجار غير المشروع عن طريق البحر علاوة على أنها توفر أنشطة دعم لخفر السواحل الليبي والبحرية على وجه الخصوص لمكافحة الاتجار بالبشر.

وذكر موقع “إيطاليا ميليتري رادار” المتخصص في شؤون الدفاع ومتابعة الملاحة الجوية العسكرية في شمال أفريقيا والمتوسط أن الطائرة التي أسقطت صباح اليوم تعود تبعيتها لسلاح الجو الإيطالي.

وأضاف الموقع عبر تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن حطام الطائرة وماتبقى من محركها وأجنحتها يشير إلى أنها من طراز “آر كيو وان – بريداتور”.

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