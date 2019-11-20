شاهد.. الصور الأولى للتوأم السيامي الليبي بعد فصلهما

نشرت صحيفة عكاظ السعودية، الصورة الأولى للتوأم السيامي الليبي (أحمد ومحمد) اللذين أجريت لهما عملية الفصل يوم الخميس الماضي، بنجاح.

وأكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوأم السيامي الليبي الدكتور عبدالله الربيعة، أن حالة التوأم مستقرة بعد مرور خمسة أيام منذ عملية فصلهما في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال، بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني.

ولفت الربيعة، إلى الطفل أحمد استقرت المؤشرات الحيوية لديه وبدأ الإفاقة، وتم رفع أجهزة التنفس الاصطناعي عنه، ومن المقرر أن يبدأ بالرضاعة الطبيعة خلال اليومين القادمين، وكذلك استقرت حالة شقيقه محمد، ومن المتوقع رفع أجهزة التنفس الاصطناعي عنه خلال اليومين أو الثلاثة القادمة، وفق ما نقلت صحيفة عكاظ السعودية.

وأضاف الربيعة أنهما لا يزالان بحاجة ماسة إلى الرقابة والمتابعة الدائمة من وحدة العناية المركزة للأطفال، موضحا أن الفريق الطبي يقوم بإيضاح الحالة الطبية لوالدي التوأم بشكل مستمر.

رئيس الفريق الطبي يكشف تفاصيل عملية فصل التوأم السيامي الليبي

وكان الربيعة، تحدث عن تفاصيل العملية التي أجريت للتوأم الليبي، مؤكدا نجاح العملية دون الإضرار بالأعضاء المشتركة للطفلين.

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