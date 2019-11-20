صنع الله: خطة رُباعية لرفع إنتاج النفط والغاز

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، إن المؤسسة بطريقها إلى تحقيق إيرادات تفوق 20 مليار دولار أميركي، وتطوير حقول جديدة، وإعادة تشغيل مرافق رئيسية، وتوفير فرص اقتصادية لسكّان المناطق المجاورة للعمليات النفطية.

وأعلن صنع الله في كلمة خلال مشاركته في مؤتمر مجلس الأعمال الليبي البريطاني بتونس، عن استراتيجيات لرفع مستويات الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل يوميا بحلول عام 2024، مبينا أن المؤسسة تعتزم اتباع استراتيجية شاملة واتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى جعل عام 2020 زاخرا بالتحولات الهامّة في تاريخ المؤسسة وليبيا.

ووفق بيان لـ”الوطنية للنفط” فقد استعرض صنع الله الاستراتيجية التي ستتبعها المؤسسة من العام 2020، والتي ترتكز على أربعة أسس رئيسية تهدف إلى تحسين الوضع الأمني وزيادة معدّلات الإنتاج، هي الإعلان عن ميثاق لقيم المؤسسة، ورفع معدّلات الإنتاج في عام 2020 من 1.25 مليون برميل يوميا إلى 1.5 مليون برميل في اليوم، وتنفيذ “خطة أمنية رباعية الأبعاد” على أساس الشفافية والمشاركة المجتمعية ومكافحة التهريب وأي مصادر محتملة لتمويل المجموعات المسلحة، وإطلاق برنامج وطني يهدف إلى رفع إنتاج النفط إلى 2.1 مليون برميل في اليوم وزيادة إنتاج الغاز إلى 3.5 مليار قدم مكعب قياسي يوميا بحلول عام 2024.

واقترح صنع الله إنشاء صندوق للتنمية المستدامة لإدارة الهبات المخصصة المناطق المتاخمة للعمليات النفطية، والذي سيكون مرتبطا ماليا بشكل مباشر بحجم إنتاج النفط، ويهدف هذا الصندوق إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة في تلك المناطق. ويدعم الشركات الناشئة، وكذلك يعزز كلّا من قطاع الرعاية الصحية من خلال إنشاء المزيد من العيادات والمستشفيات، وقطاع التعليم من خلال المنح الدراسية الجامعية، بالإضافة إلى رعاية جائزة للبلديات تمنح لأولئك الذين يصنعون تغييرات إيجابية في كل سنة.

وذكر صنع الله أن “استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط قادرة على أن تجعل البلاد تقف على قدميها من جديد. لا يخفى عليكم بأنّ الأمل آخذ في الاندثار في ليبيا، وإذا ما استمر الوضع على حاله، فلن يتحقق أي شيء مما ذكرته. لذلك علينا جميعا، أن نكون يدا واحدة، كليبيين وكمجتمع دولي وأن نتحلى بالأيمان والالتزام والوحدة”.

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