طقس ليبيا الخميس: تقلبات محدودة وامطار متفرقة.. ومنخفض جوي الاسبوع القادم

توقع خبراء الارصاد في تقرير صادر عن حالة الطقس في ليبيا ليوم الخميس 21 نوفمبر أن تشهد الاجواء تكاثف للسحب بداية بالجنوب الغربي من غات واوباري وسبها وتصعد نحو الشمال الشرقي باتجاه الجفرة والخليج وسرت ولاحقا اجدابيا وسهل بنغازي والجبل الاخضر.

واضاف التقرير أن السحب تتكاثف ايضا على الدواخل الغربية من بني وليد والجبل.

ومن المتوقع تكون ضباب هذه الليلة وصباح يوم غدا الخميس على بعض مناطق الجبل الغربي، و تتكاثر السحب هذا المساء على بعض مناطق الجنوب الغربي ويوم الغد على مناطق متفرقة من الشمال مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة.

واشار التقرير إلى أنه من المتوقع هطول امطار متفرقة (زخات) خفيفة بعض المناطق، قد تكون متوسطة محليا بالجنوب الغربي ولاحقا مناطق الشمال الشرقي والخليج.

وبصفة عامة التقلبات تكون محدودة التاثير وسرعان مايعود الطقس للاستقرار الجمعة، وفقاً للتقرير.

منخفض جوي مرتقب

واكد التقرير إلى أن بداية الاسبوع القادم هناك احتمال لعبور منخفض جوي شمال ليبيا قد يجلب تقلبات جيدة . والله اعلم

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