إيطاليا تقول إن طائرتها المسيرة سقطت فوق ليبيا لخلل فني

روما-العنوان

أكدت هيئة الأركان العامة الإيطالية، مساء اليوم الأربعاء، تحطم طائرة مُسيرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي فوق الأراضي الليبية وتحديدًا فوق ترهونة.

وزعمت الهيئة أن الطائرة (تجريبية) وكانت تقوم بمهمة لدعم عملية (بحر آمن) لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، كما أكدت الهيئة في بيان أن التحقيقات لازالت جارية لمعرفة مزيد من المعلومات حول سقوط الطائرة.

وكانت وسائل إعلام إيطالية قد ذكرت قبل نشر البيان أن تحطم الطائرة كان نتيجة لحدوث عطل فني، مشيرة إلى أن الطائرة لم تكن مشاركة في أي عمليات عسكرية في ليبيا.

وذكرت وكالة “ادن-كرونوس” الإيطالية أن مصادر مؤهلة أشارت إلى أن طيار الطائرة لاحظ عن بعد تشغيل بعض أضواء التحذير، وأثناء التحقق، اكتشف مبدأ إطلاق النار وفقد الإشارة بعد ذلك.

وكانت صور حطام الطائرة قد نشرت على سائل التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت جناح طائرة بدون طيار يحمل شعار سلاح الجو الإيطالي ذو الألوان الثلاثة.

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة قد ذكر أن الطائرة أسقطت من قبل الدفاعات الأرضية للقوات المسلحة في ترهونة، وذلك من دون تقديم إي تفاصيل.