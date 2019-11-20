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سارقو معدات طبية بقبضة أمن طرابلس (صور)

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ألقى عناصر التحري في مديرية أمن طرابلس، القبض على سارقي معدات طبية من قسم عناية الأطفال بمركز طرابلس الطبي.

وقال مكتب العلاقات العامة في بيان نشرته المديرية بصفحتها في “فيسبوك”، الأربعاء، إن رجال التحري تمكنوا من القبض على شخصين متهمين في واقعة سرقة أجهزة إنعاش وعناية بالخدج وحديثي الولادة من قسم العناية الأطفال بمركز طرابلس الطبي.

وأضاف مكتب العلاقات العامة أن رجال البحث الجنائي تمكنوا من معرفة المتهمين وملاحقتهما وإلقاء القبض عليهما واسترجاع كافة المسروقات وإحالتهما والمضبوطات إلى جهات الاختصاص.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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