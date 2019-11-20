سارقو معدات طبية بقبضة أمن طرابلس (صور)

ألقى عناصر التحري في مديرية أمن طرابلس، القبض على سارقي معدات طبية من قسم عناية الأطفال بمركز طرابلس الطبي.

وقال مكتب العلاقات العامة في بيان نشرته المديرية بصفحتها في “فيسبوك”، الأربعاء، إن رجال التحري تمكنوا من القبض على شخصين متهمين في واقعة سرقة أجهزة إنعاش وعناية بالخدج وحديثي الولادة من قسم العناية الأطفال بمركز طرابلس الطبي.

وأضاف مكتب العلاقات العامة أن رجال البحث الجنائي تمكنوا من معرفة المتهمين وملاحقتهما وإلقاء القبض عليهما واسترجاع كافة المسروقات وإحالتهما والمضبوطات إلى جهات الاختصاص.

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