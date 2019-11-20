وكالة نوفا الإيطالية: حكومة الوفاق ترفض التعليق على سقوط الطائرة المُسيرة الإيطالية

طرابلس-العنوان

قالت وكالة نوفا الإيطالية اليوم الأربعاء إن حكومة الوفاق رفضت التعليق حول إسقاط الطائرة المسيرة الإيطالية فوق ترهونة.

وأفادت الوكالة، أنها أجرت اتصالًا مع الحكومة، إلا أن مكتب رئيس الحكومة فائز السراج رفض التعليق، في الوقت الحالي، لعدم وجود أي معلومات، على حد قوله. صورًا لطائرة بدون طيار تحمل أعلامًا ثلاثية الألوان.

من جانبها، قالت هيئة الأركان العامة للدفاع الإيطالية إنها فقدت اليوم الأربعاء الاتصال بطائرة تجريبية مسيرة تابعة للقوات الجوية.

وأضافت، أن الطائرة كانت تنفذ مهمة لدعم عملية (بحر آمن) ولازالت تجري مزيدًا من التحقيقات للتأكد من أسباب تحطمها.

وأظهرت صور لطائرة بدون طيار محطمة وتحمل أعلامًا ثلاثية الألوان (شعار سلاح الجو الإيطالي) حيث ذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن الطائرة أُسقطت من قبل الدفاعات الأرضية للقوات المسلحة في ترهونة، وذلك من دون تقديم إي تفاصيل.