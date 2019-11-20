تشكيل غرفة أمنية مشتركة في امساعد

قرر آمر المنطقة العسكرية طبرق اللواء هاشم بورقعة، تشكيل الغرفة الأمنية المشتركة امساعد برئاسة مدير مديرية امساعد عميد عمران ابريك عبدالقادر، على أن يكون مقرها مديرية أمن أمساعد.

وتتشكل هذه الغرفة من مديرية أمن أمساعد ومديرية أمن المنفذ والجمارك وباقي الأجهزة الأمنية بالمنطقة.

وأكد الناطق الرسمي للغرفة مقدم أحمد الفرجاني أنه تم عقد أول اجتماع للغرفة لوضع آليات لتنسيق العمل الأمني، وكيفية تذليل الصعاب وحلحلة مشاكل الجهات الأمنية بالغرفة، ووضع خطط أمنية مشتركة.

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