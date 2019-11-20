الاختطاف في ليبيا.. بين الترهيب والابتزاز

تناقش هذه الحلقة من “وجها لوجه” مطالبةَ 13 بعثة دبلوماسية أوروبية في ليبيا، بينها وفد الاتحاد الأوروبي، بإجراء تحقيقاتٍ عاجلة في اختفاءِ النائبة سهام سرقيوة قبل أربعة أشهر، ودعت إلى الإفراج الفوري عنها. مع صلاح البكوش، المستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة ورمزي الرمِيحْ، مستشار المنظمة الليبية للدراسات والأمن القومي.

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