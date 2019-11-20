عماري يحذر من دور روسيا العسكري في ليبيا

حذر عضو المجلس الرئاسي، وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق محمد عماري، من “خطورة الدور الاستخباراتي والعسكري الذي تقوم به روسيا في ليبيا”، وقال إن هذا الدور يفاقم الأزمة ويطيل عمر الحرب، وفق وصفه.

وأكد عماري خلال لقائه سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، في طرابلس الأربعاء، في سياق الحديث عن “مؤتمر برلين”، ترحيب حكومة الوفاق بالجهود الدولية مع التأكيد على ضرورة توسيع دائرة المشاركة لتشمل دول الجوار الليبي والدول الداعمة لموقف الوفاق.

وأضاف عماري، أنه لا يمكن الحديث عن حل سياسي مع من لا يقبل إلا بالحل العسكري ويقوم، مبينا أن حكومة الوفاق مستمرة في “دحر العدوان والدفاع عن العاصمة ومدنية الدولة”.

بدوره أكد السفير الإيطالي على أهمية توسيع دائرة المشاركة في مؤتمر برلين من قبل دول الجوار وعمل إيطاليا مع ألمانيا لإنجاح المؤتمر.

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