حكومة الوفاق والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة يُوقعان اتفاقية

أخبار ليبيا24

أمضى كل من حكومة الوفاق المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، اليوم الأربعاء، على اتفاقية دعم وتطوير مجال حوكمة الهجرة وتطوير السياسات وإعداد الدراسات لمعالجة الهجرة في ليبيا.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال لقاء مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، جمال برق، والمدير العام للمركز، ميشائيل شبيندليجر، وذلك على هامش مؤتمر ڤيينا للهجرة ألفين وتسعة عشر.

ويعتبر هذا المركز شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بمسائل الحدود والهجرة وبيت الخبرة الأوروبي لرسم سياسات الهجرة.

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