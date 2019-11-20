صحيفة روسية تكشف عن مفاوضات سرية بين السراج وحفتر للخروج من الأزمة

قالت صحيفة “آزفيستا” الروسية أن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، يتفاوض سراً مع المشير خليفة حفتر للخروج من الأزمة الحالية.

يأتي ذلك بعد مرور مايقارب من ثمانية أشهر منذ اندلاع الحرب على مشارف العاصمة طرابلس حيث تقترب قوات الجيش الوطني من حسم المعركة وتحرير العاصمة من قبضة الجماعات المسلحة، على وقع التقدّم الذي تحرزه بمختلف جبهات القتال.

وأفاد مصدر مقرب من حكومة الوفاق، بأن هناك تواصل بين السراج وحفتر للتواصل الى حل للأزمة الحالية وإجراء مصالحة وطنية تشمل كل الليبيين.



وأضاف المصدر، أن فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، قام مؤخراً بالوقوف أمام الأطماع التركية في ليبيا وحال دون تمكين جماعة الاخوان المسلمين ومسلحي مدينة مصراتة من السيطرة على مفاصل الحكومة في طرابلس.

يذكر أن المشير خليفة حفتر قائد قوات الجيش الوطني، أعلن في 4 إبريل الماضي، إطلاق عملية عسكرية لاقتحام العاصمة طرابلس، بينما ردّ فائز السراج ، بإطلاق عملية بركان الغضب، لوقف الهجوم على العاصمة.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي