البحث الجنائي في أجدابيا يداهم وكرًا للدعارة بالمدينة

داهمت عناصر قسم البحث الجنائي بمديرية أمن أجدابيا «وكرًا لممارسة الدعارة» بإحدى الأحياء السكنية في المدينة، حسب ما أعلنته وحدة الإعلام الأمني عبر صفحة المديرية على موقع «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

وقالت وحدة الإعلام إن معلومات ورودت من «مصادرة خاصة» أفدات بوجود منزل في أحد الأحياء السكنية بالمدينة يستخدم لممارسة الدعارة يرتاده أفراد من مختلف الجنسيات الأفريقية.

وأضافت وحدة الإعلام الأمني أنه بعد التأكد من المعلومات الواردة جرى إخطار وأخذ الإذن من النيابة العامة ومداهمة المنزل وضبط المتهمين متلبسين في قضية دعارة.

وأكدت وحدة الإعلام بمديرية أمن أجدابيا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة للاختصاص.

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