مختار فرنانة ينقل تعليمات “حفتر” لمسؤولي الشرطة العسكرية لتأمين طرابلس – فيديو

نقل العميد مختار فرنانة آمر إدارة الشرطة العسكرية بالمنطقة العسكرية الغربية التابعة للقيادة العامة حول طرابلس تعليمات المشير خليفة حفتر بشأن تأمين العاصمة طرابلس بعد تحريرها، وذلك خلال إجتماعه الطارئ الذي عقده مع آمري فروع الشرطة العسكرية بالمنطقة الغربية.

وقال العميد فرنانة أن المرحلة الاخيرة من معركة طرابلس هي التحرير وهو الهدف الرئيسي من المعركة، مؤكدا أن الحسم العسكري إقترب وأصبح على الأبواب.

وأكد فرنانة أن مهام الشرطة العسكرية تتمثل بتسخير كافة الامكانيات لتأمين جميع مناطق واحياء العاصمة طرابلس.

ونقل العميد فرنانة تعليمات وتوصيات مشددة عن المشير حفتر وذلك بعد الإجتماع الأخير الذي عقده معه قبل أيام في الرجمة، والتي تتمحور حول ثلاث نقاط وهي: حسن المعاملة مع أهالي طرابلس، تحمل المسؤولية عن كل ما يحدث بالعاصمة من أمن وتجاوزات وتعديات، فرض الأمن على كل من تسول له نفسه التطاول على المواطنين والحرمات.

كلمة العميد مختار فرنانة تسجيل فوري من #الوطية | كلمة العميد مختار فرنانة آمر إدارة الشرطة العسكرية بالمنطقة العسكرية الغربية التابعة للقيادة العامة حول #طرابلس وذلك خلال إجتماعه الطارئ الذي عقده مساءً مع آمري فروع الشرطة العسكرية بالمنطقة المشار لها أعلمهم خلاله بصدور التعليمات من القائد العام لهم حول إنتهاء مرحلة تأمين الخطوط الخلفية لعبور القوات والتجهيز لأخرى وذلك بعد الإجتماع الأخير الذي عقده معه قبل أيام في الرجمة . #ليبيا #المرصد Posted by ‎صحيفة المرصد الليبية‎ on Wednesday, November 20, 2019

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