منتسبو سبها العسكرية يستنكرون دعوة كنة ومواقفه

استنكر منتسبو منطقة سبها العسكرية التابعة للجيش، في بيان لهم، ما ورد بكلمة آمر المنطقة الجنوبية التابعة للوفاق علي كنة، والتي وجه فيها أفراد الجيش من سبها وباقي مناطق الجنوب، بالانسحاب من مواقعهم والانضمام إلى قوات الوفاق، واصفين مواقفه بـ “الجبانة” و “المتخاذلة”.

وتعهد منتسبو منطقة سبها العسكرية باستمرار العمل من أجل القضاء على الإرهاب ورموزالفساد تحت راية الجيش الليبي، حتى تحرير كافة التراب الليبي، بحسب البيان المنشور عبر الصفحة الرسمية لـ “الناطق الرسمي باسم القيادة العامة” على موقع “فيس بوك”.

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