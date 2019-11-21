الجيش الإيطالي يُبرر سقوط طائرته في ترهونة – (صور)

أصدرت هيئة الأركان الإيطالية بياناً حول الطائرة المسيرة التي تحطمت داخل الأراضي الليبية في نطاق مدينة ترهونة.. وقال البيان إن الطائرة كانت في مهمة استطلاعية تتعلق بمكافحة الهجرة غير القانونية.

وذكر البيان -المنشور على صفحة الهيئة في تويتر- أن الطائرة التي “تحطمت يوم الأربعاء”، دون الإشارة إلى أنها أُسقِطت من قبل دفاعات الجيش الوطني الليبي.. كما أوضح البيان الايطالي أن المزيد من التحقيقات جاريةً للتأكد من أسباب “الحادثة”.

وأوردت الصفحة الرسمية للناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني في وقت سابق رسالة موجهة إلى السلطات الايطالية مفادها أن القيادة العامة لازالت تنتظر تفسيرًا رسميًا من إيطاليا حول سبب وجود طائرة بدون طيار في المجال الجوي العسكري الليبي.

وجاء في الرسالة المنشورة باللغة الايطالية أن الدفاع الجوي التابع للجيش الوطني الليبي أسقط طائرة بدون طيار تحمل شعار القوات الجوية الايطالية ، بعد دخولها منطقة العمليات العسكرية المعلن عنها في وقت سابق من انطلاق العمليات العسكرية باتجاه مدينة طرابلس ومحيطها.

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