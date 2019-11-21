إدارة مركز طبرق الطبي تستنكر الاعتداءات المتكررة

أخبار ليبيا 24-خاص

استنكرت إدارة مركز طبرق الطبي الاعتداءات المتكررة على الأطقم الطبية والعاملين، الذين يؤدون أعماله بشكل متواصل على مدار اليوم.

وقالت الإدارة، إن الأمر تعدى الاعتداء على الممتلكات من تكسير للأجهزة والنوافذ والأبواب عند حدوث أي حالة وفاة وخاصة الحوادث إلى التعدي الجسدي على الأطقم الطبية.

وناشد مركز طبرق الطبي الجهات الأمنية بطبرق إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة لهذه التصرفات غير الأخلاقية ووضع حد لها وملاحقة الجناة قانونيا. وأكدت الإدارة تمسكها واحتفاظها بحقها القانوني في الدفاع عن كافة العاملين بهذه المؤسسة.

ويشهد مركز طبرق الطبي منذ سنوات حالات اعتداء على مرافقه، حيث دعت إدارة المركز أكثر من مرة لوقف هذه التصرفات والمحافظة على هذا الصرح الصحي الذي يقدم خدماته للجميع من كل أنحاء ليبيا.

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