القوات المسلحة تطالب إيطاليا بتفسير رسمي حول الطائرة الإيطالية المُسيرة

بنغازي-العنوان

طالبت القوات المسلحة اليوم الأربعاء الحكومة الإيطالية بتقديم تفسيرا رسميا بشأن دخول الطائرة المسيرة الإيطالية في المجال الجوي الليبي، والتي جرى إسقاطها اليوم فوق ترهونة.

وقال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، “ما زلنا ننتظر تفسيرًا رسميًا من إيطاليا حول سبب وجود هذه الطائرات بدون طيار في المجال الجوي في ليبيا”.

وأضاف، في مؤتمر صحفي من بنغازي، “أسقط دفاعنا الجوي طائرة بدون طيار إيطالية بعد دخولها لمنطقة العمليات العسكرية التي سبق الإعلان عنها”.

من جانبها أكدت وزارة الدفاع الإيطالية تحطم طائرة مسيرة تابعة للقوات الجوية فوق ليبيا، معتبرة أنها كانت في مهمة لدعم عملية “بحر آمن” لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب نشرته السفارة الإيطالية في ليبيا، إن تقييم أسباب الحدث لازال جاريًا.