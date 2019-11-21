اخر تطورات الوضع في طرابلس.. اشتباكات مستمرة ومعطيات جديدة تدخل خط المعركة

لا تزال الاشتباكات المسلحة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مستمرة في مختلف محاور ضواحي العاصمة طرابلس وسط تقدمات مدروسة للجيش الوطني وفقا لمراقبون.

وشهد خط المعركة معطيات جديدة تمثلت بمشاركة الطيران العموي لأول مرة خلال النهار بعد أن كانت له مشاركات قليلة خلال الشهور الماضية بطلعات قتالية ليلية، بالاضافة إلى ظهور الطيران الإيطالي المسير وسط تبريرات غير مدروسة من قبل إيطاليا بشأن قيامها بمهمة لدعم عملية “البحر الآمن” المعنية بمراقبة السواحل الليبية رغم بعد مدينة ترهونة بشكل كبير عن البحر.

وبحسب مصادر مطلعة وشهود عيان فقط تواصلت الاشتباكات بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة في محوري المشروع ووادي الربيع وعين زارة وشارع المطبات، بالاضافة إلى اشتباكات عنيفة في محور منطقة تهللت في العزيزية.

وحول سير المعارك في طرابلس، صرح الناطق باسم الجيش الوطني اللواء احمد المسماري، إن المعارك مستمرة في طرابلس منذ أيام، والاشتباكات قوية، وأن الجديد هو استخدام الجيش للطائرات العمودية بشكل مكثف.

وأكد أن سلاح الجو بالجيش استخدم الطيران العمودي لإستهداف تمركزات وآليات الوفاق في طريق المطار والكريمية والسواني والعزيزية، بهدف تقديم الدعم للقوات البرية.

بدوره، قال عضو شعبة الإعلام الحربي المنذر الخرطوش أن القوة 35 عمليات خاصة بدأت المرحلة الثالثة، مشيراً إلى أن اللواء 73 مشاة أرسل تعزيزات للقوة المكلفة في العاصمة طرابلس، شملت 3 سرايا، سريتان مشاة للكتيبة 303 على رأسها العميد عبدالهادي، وسرية تابعة للكتيبة 409 مشاة.

وكان اللواء مبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالقيادة العامة أكد أن الدفاعات الجوية التابعة للواء التاسع مشاة أسقطت طائرة مسيرة ومسلحة فوق منطقة سوق الأحد شمال ترهونة فور دخولها المجال الجوي للمنطقة في مهمة معادية نحو مسرح العمليات.

وأعلنت السلطات الإيطالية، عن تحطم طائرة مسيرة تابعة للقوات الجوية الإيطالية من طراز «آر كيو وان – براديتور»، أثناء قيامها الاربعاء بمهمة لدعم عملية «البحر الآمن» المعنية بمراقبة السواحل الليبية.

ودخلت المعارك شهرها الثامن على التوالي في العاصمة طرابلس من اطلاق الجيش الوطني عملية طوفان الكرامة.

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