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اخر تطورات الوضع في طرابلس.. اشتباكات مستمرة ومعطيات جديدة تدخل خط المعركة

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

لا تزال الاشتباكات المسلحة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مستمرة في مختلف محاور ضواحي العاصمة طرابلس وسط تقدمات مدروسة للجيش الوطني وفقا لمراقبون.

وشهد خط المعركة معطيات جديدة تمثلت بمشاركة الطيران العموي لأول مرة خلال النهار بعد أن كانت له مشاركات قليلة خلال الشهور الماضية بطلعات قتالية ليلية، بالاضافة إلى ظهور الطيران الإيطالي المسير وسط تبريرات غير مدروسة من قبل إيطاليا بشأن قيامها بمهمة لدعم عملية “البحر الآمن” المعنية بمراقبة السواحل الليبية رغم بعد مدينة ترهونة بشكل كبير عن البحر.

وبحسب مصادر مطلعة وشهود عيان فقط تواصلت الاشتباكات بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة في محوري المشروع ووادي الربيع وعين زارة وشارع المطبات، بالاضافة إلى اشتباكات عنيفة في محور منطقة تهللت في العزيزية.

وحول سير المعارك في طرابلس، صرح الناطق باسم الجيش الوطني اللواء احمد المسماري، إن المعارك مستمرة في طرابلس منذ أيام، والاشتباكات قوية، وأن الجديد هو استخدام الجيش للطائرات العمودية بشكل مكثف.

وأكد أن سلاح الجو بالجيش استخدم الطيران العمودي لإستهداف تمركزات وآليات الوفاق في طريق المطار والكريمية والسواني والعزيزية، بهدف تقديم الدعم للقوات البرية.

بدوره، قال عضو شعبة الإعلام الحربي المنذر الخرطوش أن القوة 35 عمليات خاصة بدأت المرحلة الثالثة، مشيراً إلى أن اللواء 73 مشاة أرسل تعزيزات للقوة المكلفة في العاصمة طرابلس، شملت 3 سرايا، سريتان مشاة للكتيبة 303 على رأسها العميد عبدالهادي، وسرية تابعة للكتيبة 409 مشاة.

وكان اللواء مبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالقيادة العامة أكد أن الدفاعات الجوية التابعة للواء التاسع مشاة أسقطت طائرة مسيرة ومسلحة فوق منطقة سوق الأحد شمال ترهونة فور دخولها المجال الجوي للمنطقة في مهمة معادية نحو مسرح العمليات.

وأعلنت السلطات الإيطالية، عن تحطم طائرة مسيرة تابعة للقوات الجوية الإيطالية من طراز «آر كيو وان – براديتور»، أثناء قيامها الاربعاء بمهمة لدعم عملية «البحر الآمن» المعنية بمراقبة السواحل الليبية.

ودخلت المعارك شهرها الثامن على التوالي في العاصمة طرابلس من اطلاق الجيش الوطني عملية طوفان الكرامة.

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المشهد

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  • ربنا ينصر الجيش الوطنى على محور الشر من مليشيات ارهابية ودواعش وقاعدة ومهربى بشر ومرتزقة تشاد واتراك وطليان كمان امين يارب العالمين من ملايين الليبين والعرب والمسلمين ….امين

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  • …المسمارى سم هارى فى بطون الخوان اصابهم بالجنان والهزيان واصبحوا فى خبر كان اما المصاريت فمصابين بعقدة وكوابيس تاتيهم فى المنام كابوس حفتر يؤرق عيشتهم الحرام وحياتهم اجرام فى اجرام ويخافون من الانتقام والقصاص العادل لجرائمهم فى حق المدن الاخرى كانوا يظنوا ان ميس راطة حصن حصين واتضح للجميع انها اوهن من بيت العنكبوت ياتيها كل يوم كام تابوت لكام غبى يموت فى طرابلس من اجل الخوان كلب من كلاب النار مخ حمار قال ايه بيقولوا عليه ثوار مع انه من الاشرار الفجار لانه يحارب الاحرار ثوار الكرامة رمز العزة والفخر للوطن اسود الجيش الوطنى بقيادة المنتصر بالله المشير خليفة حفتر خليفة عمر المختار فى محاربة الخونة والاشرار

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