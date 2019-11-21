تساوة.. تكريم أول مدير مدرسة بـ “وادي عتبة”

تقرير|218

كرمت مدرسة عقبة بن نافع للتعليم الأساسي في بلدة تساوة، المُعلم محمد عبدالله الأنصاري كأول مديرٍ لمؤسسة تعليمية في عموم بلدية وادي عتبة، عبر احتفالية أُقيمت بحضور أعضاء هيئة التدريس ومُراقب التعليمِ وعدد من مديري المدارس بمنطقة وادي عتبة.

توالت الكلمات في الاحتفالية، التي تحدثت عن المحطات التي عاصر فيها المُعلم المُكرَّم، حيث استلم إدارة مدرسة ابتدائية قبل 44 عاماً لتبدأ معه أولى مراحل التعليم بشكل رسمي داخل البلدية، كما شهدت الاحتفالية عرضاً مرئياً لمشاهد تُبرِز نشاطات طلاب مدرسة عقبة بن نافع التي عمل فيها حتى أُحيلَ للتقاعد .

ابتدأت مسيرة المعلم ، في نهاية الخمسينيات وهي مليئة بالمشقة والإصرار للمضي قُدماً نحو التعلّم والتعليم، لِيُكرّم اليوم وسط زملائه بجائزة رمزية وشهادة شكر تقديراً لصبره ومجهوداته التي بذلها طيلة أربعة عقود، لأجل إخراج جيل واعٍ ومثقف يخدمُ المجتمع والوطن على حدٍ سواء.

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