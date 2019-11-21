تعليمات “الثني” بـ تسريع عودة المُهجَّرين

أصدر رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأربعاء تعليماته بسرعة المباشرة في تنفيذ برنامج عودة المهجرين.

وذكرت الصفحة الرسمية للحكومة المؤقتة أن “الثني” التقى بالخصوص في مقر إقامته بالقاهرة مع اللجنة المكلفة بالعمل على العودة الطوعية للمهجرين.

حضر اللقاء وزير الخارجية عبدالهادي الحويج، و وزيرة الشؤون الاجتماعية فتحية حامد المُشرفَين على المشروع ، وبحضور الناطق الرسمي باسم الحكومة حاتم العريبي .

وأكد “الثني” على أن الحكومة تتكفل بمصاريف العودة وتوفير سكن في ليبيا لمدة محددة و توفير منحة شهرية لمدة محددة على أن تسوى مرتباتهم ومستحقاتهم المالية، مع إيجاد فرصة عمل لمن ليست لديه وظيفة.

كما نوه رئيس الحكومة على أن ليبيا للجميع وأنه من حق أي مواطن أن تتوفر له سبل العيش الكريم داخل الوطن لافتاً لعدم امكانية أن تنسى ليبيا أبناء وطنها بين مهجر ونازح، مؤكداً على ضرورة تطبيق قانون العفو العام ليشمل الجميع.

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