قافلة طبية تطوعية تصل غدامس، لتعالج 250 حالة

تقرير|218

تعود حركة زيارة القوافل الطبية إلى مستشفى غدامس العام، لتستأنف نشاطها من جديد، بعد توقفها إثر حادثة اختطاف الأطباء الستة بالقافلة الطبية التي كانت متجهة إلى مدينة غدامس بالأيام الماضية.

وحلت بمستشفى غدامس العام قافلة طبية متطوعة أخرى تتكون من مجموعة أطباء مختصين في مجالي الأسنان و الأمراض الجلدية.

واستقبل الأطباء، على مدار أسبوع كامل من فتح العيادات عدد غير يسير من المرضى، تم الكشف عليهم وعلاج أكثر من 250 حالة من مرضى الأسنان ومرضى الحالات التي تعاني من مشاكل في “الجلدية”.

ويبعث وصول القافلة الجديدة، رسالة إلى كل الأطباء والأطقم الطبية، بأن الطريق إلى مدينة غدامس يسودها الأمن والسلام.

وثمن أهالي المدينة والمناطق المجاورة لها عالياً مجهودات كل الأيادي البيضاء، التي امتدت بالخير من أجل رفع المرض وعناء السفر على الجميع.

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