المشري: لا توجد رصاصة واحدة لدى الوفاق آتية من قطر أو تركيا

قال رئيس مجلس الدولة خالد المشري، إنه لا توجد ضمانات لالتزام خليفة حفتر بأي اتفاق، خاصة في ظل استناده حاليا على الروس، وفق قوله.

وفي لقاء تلفزيوني عبر قناة تونسية، أثناء زيارة غير رسمية له، أكد خالد المشري اختلاف مؤتمر برلين المزمع انعقاده حول الأزمة الليبية، عن سابقيه (باريس وباليرمو)، حيث تُجرى استعدادات جيدة، وهناك محاولة لإيجاد أرضية مشتركة، وفق قوله.

وتابع: “تكلمنا مع العديد من الدول التي ستكون موجودة في برلين ووضحنا لهم الخطوط الحمراء التي لايمكننا التنازل عنها، وهي التشبث بالاتفاق السياسي، وعدم إمكانية قبول فرض الرأي بالقوة، وعدم إمكانية وجود حفتر في أي مشهد سياسي قادم.

ونفى المشري تلقي حكومة الوفاق دعما بالأسلحة من قطر أو تركيا، قائلا: “لا توجد حاجة واحدة ولا رصاصة واحدة آتية من قطر أو تركيا.

وأكد المشري اهتمام الليبيين بشكل كبير، وخاصة المنطقة الغربية، بما يحدث في تونس، مضيفا أن أجواء متابعة المناظرة الانتخابية الرئاسية التونسية كانت في ليبيا كأجواء مباريات كرة القدم.

وتابع: “إن جزء من الدور الذي نعول فيه على تونس هو تجميع مجلس النواب، وهناك تقبل لذلك من السلطات التونسية”

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