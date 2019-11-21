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متطوعون شبان في طبرق، يؤهلون حديقة مُهمَلة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

شرعت مجموعة من الشباب المتطوع ، في قلب مدينة طبرق بتنظيف حديقة وسط المدينة قرب مدرسة معيتيقة، لتهيئتها بأبسط الإمكانيات المتاحة، ليستفيد منها كبار وأطفال الحي ويستغلونها متنفساً لقضاء أوقات الفراغ والترويح.

ويبعث الشباب المتطوع عبر هذا العمل برسالة على مدى أهمية التعاون على البر وفعل الخير، كما يناشدون البلدية وشركة الخدمات العامة بالمساعدة في إزالة المخلفات والنفايات المتراكمة عند سور المدرسة وإعانتهم في تعشيب الحديقة وتزويدها بألعاب الأطفال والكراسي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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