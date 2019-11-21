متطوعون شبان في طبرق، يؤهلون حديقة مُهمَلة

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شرعت مجموعة من الشباب المتطوع ، في قلب مدينة طبرق بتنظيف حديقة وسط المدينة قرب مدرسة معيتيقة، لتهيئتها بأبسط الإمكانيات المتاحة، ليستفيد منها كبار وأطفال الحي ويستغلونها متنفساً لقضاء أوقات الفراغ والترويح.

ويبعث الشباب المتطوع عبر هذا العمل برسالة على مدى أهمية التعاون على البر وفعل الخير، كما يناشدون البلدية وشركة الخدمات العامة بالمساعدة في إزالة المخلفات والنفايات المتراكمة عند سور المدرسة وإعانتهم في تعشيب الحديقة وتزويدها بألعاب الأطفال والكراسي.

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