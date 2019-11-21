«رغم التهديدات».. إعدام 3 آلاف علبة شوكولاتة في جنزور

قام أعضاء الحرس البلدي جنزور بإعدام 3024 علبة شوكولاتة، ضبطت بمعرفة مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية في المدينة، لاحتوائها على اللون المحظور «E120»، ما يجعلها غير مطابقة للمواصفات.

وأشار مكتب الرقابة إلى أن تلك الشحنة سبق أن رفضها فرع مصراتة في ميناء المدينة، إلا أنها دخلت بطريقة غير شرعية، ودون مستندات، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وتعرض فرع المكتب في جنزور إلى تهديدات ومحاولة اعتداء من مجهولين بهدف الإفراج عن شحنة الشوكولاتة، المصادرة منذ شهر أكتوبر الماضي.

وقال المركز في بيان يوم الإثنين الماضي، إن «مجموعة مارقة مأجورة تتبع أحد أصحاب النفوس الضعيفة حاولت تهديد أعضاء المكتب للإفراج عن الكمية المصادرة».

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