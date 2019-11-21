“منظمة حقوقية”: نزوح 40 ألف طفل ووفاة 42 آخرين إثر اشتباكات طرابلس

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن 42 طفل تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و 17 سنة لقوا حتفهم جراء العنف والحرب في طرابلس وغرب ليبيا حسب ما أشارت إليه الإحصاءات .

وأضافت اللجنة في بيان صحفي احتوى على رسالة لها بمناسبة اليوم العالمي للطفل أصدرته الأربعاء أن النسبة الأكبر من النازحين والمهجرين من مناطق النزاع والتوتر بمناطق جنوب وجنوب غرب طرابلس ومحيط المدينة أغلبهم من الأطفال .

وأشارت اللجنة إلى تقديرات رصدت قرابة 40 ألف طفل من ضمن الإحصائية الشاملة للنازحين والمهجرين في غرب ليبيا وطرابلس خلال العام الجاري 2019 ، مما يستدعي تكاتف الجهود من أجل حماية الأطفال بكونهم من أكثر الفئات المستضعفة والمتأثرة بتداعيات الحروب والنزاعات المسلحة بشكل مباشر .

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيانها بضرورة إيفاء الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة بالتزاماتهم تجاه أطفال ليبيا وبحقوقهم الرئيسية في الحماية والأمن والتعليم والسلامة الصحية، ،داعيةً المنظمات الدولية والأممية والإقليمية والوطنية لتسليط الضوء على المعاناة الإنسانية التي يمر بها أطفال ليبيا، وتبني الإستراتيجيات التي تعمل على تحسين أوضاعهم الإنسانية وضمان الحماية لهم، وصونهم من الانتهاكات والعنف والاستغلال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية